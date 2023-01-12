The Telegraph: российские хакеры заблокировали работу почтовой службы Великобритании
2023-01-12 23:09
Издание The Telegraph сообщает, что российской группировке хакеров Lockbit удалось взломать серверы почтовой службы Великобритании Royal Mail.
В результате 12 января британская служба остановила работу со всеми видами почтовых отправлений.
Более 500 000 писем и посылок были задержаны. Британцев призвали временно не отправлять ничего за границу.
Хакеры пригрозили опубликовать данные. Которые они получили в результате данной кибератаки.
Опубликовано: Светлана Репина