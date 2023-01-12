The Telegraph: российские хакеры заблокировали работу почтовой службы Великобритании

Издание The Telegraph сообщает, что российской группировке хакеров Lockbit удалось взломать серверы почтовой службы Великобритании Royal Mail.

В результате 12 января британская служба остановила работу со всеми видами почтовых отправлений.

Более 500 000 писем и посылок были задержаны. Британцев призвали временно не отправлять ничего за границу.

Хакеры пригрозили опубликовать данные. Которые они получили в результате данной кибератаки.