Reuters: США перебрасывают 1250 танков НАТО к границам России
Американская газета Reuters утверждает, что Североатлантический альянс начинает укреплять свой восточный флаг, концентрируя тяжёлую военную технику у российских границ.
Информагентство Reuters уведомляет, что в нидерландском порту Флиссинген замечены американские танки и боевые машины пехоты, которые будут переданы Литве и Польше, после чего их разместят у границ Российской Федерации.
В интервью с журналистами Reuters подполковник Соединённых Штатов Роберт Келлам сообщил, что в общей сложности 1250 единиц тяжёлой техники НАТО будут сконцентрированы у российских границ для укрепления восточного фланга Альянса. По данным Келлама, среди перебрасываемой к границам РФ техники фигурируют танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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