Японские хозяйки используют дорогую и дешевую зубную пасту для разных целей
Дешевые тюбики подвергаются предварительной обработке и замораживаются в морозильной камере.
Дорогая зубная паста используется японками по прямому назначению - ею чистят зубы. А вот с помощью дешевой пасты хозяйки чистят разные бытовые поверхности и избавляются от неприятных запахов в доме.
Дело в том, что зубная паста обладает уникальными чистящими свойствами, поэтому предприимчивые японские хозяйки с удовольствием пользуются этим.
Они готовят из нее чистящее средство таким образом: берут емкость для заморозки льда и равномерно распределяют по ее ячейкам зубную пасту, а затем замораживают в морозильнике.
Если нужно что-либо очистить, например, стол или кухонные шкафчики, то кубик замороженного средства нужно достать из морозильника и протереть им поверхность. Также можно использовать его для удаления неприятных запахов с разделочных досок.
Хорош этот метод и для чистки блестящих кранов и кухонных раковин.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Храмова Оксана
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