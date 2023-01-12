Японские хозяйки используют дорогую и дешевую зубную пасту для разных целей

Дешевые тюбики подвергаются предварительной обработке и замораживаются в морозильной камере.

Дорогая зубная паста используется японками по прямому назначению - ею чистят зубы. А вот с помощью дешевой пасты хозяйки чистят разные бытовые поверхности и избавляются от неприятных запахов в доме.

Дело в том, что зубная паста обладает уникальными чистящими свойствами, поэтому предприимчивые японские хозяйки с удовольствием пользуются этим.

Они готовят из нее чистящее средство таким образом: берут емкость для заморозки льда и равномерно распределяют по ее ячейкам зубную пасту, а затем замораживают в морозильнике.

Если нужно что-либо очистить, например, стол или кухонные шкафчики, то кубик замороженного средства нужно достать из морозильника и протереть им поверхность. Также можно использовать его для удаления неприятных запахов с разделочных досок.

Хорош этот метод и для чистки блестящих кранов и кухонных раковин.