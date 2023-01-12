Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что миропорядок, который сейчас продвигает Запад, привел мир к хаосу.

Во время заседания Совбеза ООН Цзюнь поинтересовался, кто будет устанавливать правила, о которых говорят на Западе.

По его словам, подход, основанный на таких правилах, создал огромное количество проблем.

Ранее автор Junge Welt Йорг Кронауэр написал, что Запад уже лишился главной роли на мировой арене из-за несогласия многих стран с его политикой.