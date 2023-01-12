Гутерриш станет посредником мирного саммита в ООН по просьбе РФ и Киева
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик утверждает, что Антониу Гутерриш готов выступить посредником в мирном саммите, инициированном Украиной.
Сотрудник офиса генсека Организации объединённых наций Стефан Дюжаррик утверждает, что глава ООН Антониу Гутерриш готов выполнять роль посредника в "мирном саммите" на площадке организации в случае, если об этом его попросят официальные представители правительств России и Украины.
Известно, что "мирный саммит" состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 24 февраля по инициативе украинской стороны, спустя ровно год от начала спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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