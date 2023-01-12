Джапарова: Киев предложит ГА ООН создать спецтрибунал по России

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова утверждает, что в 2023 году Киев инициирует создание специально трибунала для расследования деятельности России в ходе спецоперации.

12 января представитель МИД Украины Эмине Джапарова публично заявила, что в течение нынешнего года администрация Киева намеревается выступить с инициативой в Генеральной ассамблее при Организации объединённых наций по созданию спецтрибунала в отношении России и действия российских военных в ходе СВО.

По данным Джапаровой, создание специального трибунала станет дополнением к "саммиту мира" и плану Владимира Зеленского по прекращению боевых действий в Украине.