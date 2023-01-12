Ермак: Россия «украла» у Украины имя ракетостроителя Королёва

Возглавляющий офис Зеленского Андрей Ермак обвинил Москву в "краже" имени инженера Сергея Королёва.

13 января лидер офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где сообщил, что сегодня празднуется день рождения советского ракетостроителя Сергея Королёва, труды которого помогли отправить первого человека в космос.

По мнению Ермака, советская и российская власть "украла" имя Королева, поскольку в Киеве считают данного учёного украинцем. Андрей Ермак выразил уверенность, что система образования России выстроена таким образом, чтобы "красть" любые достижения выдающихся украинских граждан.