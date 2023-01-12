По фото, выложенным в соцсетях, можно многое понять об их владельце

Многие люди любят делиться своими снимками. Но кто-то увлекается селфи, кому-то ближе природные пейзажи, а другие всем показывают своих детей. Психологи рассказали, как по этим фото можно определить ключевые черты личности.

Фотографии, которые люди выставляют напоказ, расскажут наблюдателю о страхах, комплексах, достижениях, переживаниях своих владельцев.

Обилие снимков селфи говорит о том, что фотограф очень любит себя, любит красоваться собой и желает, чтобы окружающие восхищались им.

Фото в паре с любимым на некоторых страничках тоже можно встретить в большом количестве.

И здесь обязательно делаются подписи: "мы на природе", "мы у друзей", "смотрим кино", "выбираем стиралку". То есть мы всегда и везде вместе и у нас все хорошо.

Люди хотят похвастаться своими отношениями.

Аккаунты, которые пестрят фотографиями из клубов, дискотек, вечеринок, баров, говорят о человеке, который любит надевать на себя маски.

Он хочет казаться душой компании, веселым, беззаботным человеком, прожигающим жизнь. Однако в душе зачастую это очень несчастный и одинокий человек.

Также можно предположить, что эти личности имеют большие проблемы со здоровьем или не любят заводить долгие отношения.

Много фото с детьми? Это не значит, что перед нами идеальные папа и мама. Скорее всего это самолюбование и зацикленность на своей особе. Возможно, этот человек любит стереотипы.

Природные снимки в изобилии говорят о спокойном и уравновешенном человеке. Он доволен жизнью, любит быть один.

Фотографии во время путешествий или фото, демонстрирующие достижения человека, говорят о хвастливых заносчивых личностях.

Они собирают лайки и комменты, и гонятся за успехом. Им нельзя доверять, это ненадежные люди.

Снимки без фильтров и позирования, естественные, иногда смешные и нелепые, говорят об уверенном в себе человеке, который при этом может посмеяться над собой и не считает себя лучше других.

Они реалисты, не сидят много в сети и не стремятся понравиться.