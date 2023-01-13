Российские войска взяли в оперативное окружение город Артёмовск

По фото, выложенным в соцсетях, можно многое понять об их владельце

Многие люди любят делиться своими снимками. Но кто-то увлекается селфи, кому-то ближе природные пейзажи, а другие всем показывают своих детей. Психологи рассказали, как по этим фото можно определить ключевые черты личности.

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