Российские войска взяли в оперативное окружение город Артёмовск

APS
2023-01-13 00:20

Советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли в оперативное окружение город Артёмовск в ДНР.

12 января российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на советника временно исполняющего обязанности главы ДНР Игоря Кимаковского, рассказало о ситуации в районе города Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

Кимаковский утверждает, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации взяли Артёмовск, являющийся важным транспортным узлом для ВСУ, в оперативное окружение, приблизив освобождение города.

Опубликовано: Диана Мудреченко











Новости СМИ2