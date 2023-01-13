Российские войска взяли в оперативное окружение город Артёмовск
Советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли в оперативное окружение город Артёмовск в ДНР.
12 января российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на советника временно исполняющего обязанности главы ДНР Игоря Кимаковского, рассказало о ситуации в районе города Артёмовска в Донецкой Народной Республике.
Кимаковский утверждает, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации взяли Артёмовск, являющийся важным транспортным узлом для ВСУ, в оперативное окружение, приблизив освобождение города.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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