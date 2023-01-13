В турецкой Анталии женщинам ростом ниже 160 см запретили выходить на улицу
2023-01-13 00:29
Издание Antalya Hakkinda сообщает, что мэр турецкого города Анталия призвал женщин оставаться дома, если их рост ниже 160 см.
Такое решение связано с сильной бурей. По мнению мэра, невысоких женщин может унести ветром.
Сообщается, что во время бури скорость ветра в данном регионе достигает 100 км/ч.
Ранее в Китае сильный ветер поднял в воздух батут с детьми. В результате этого инцидента пострадало шесть человек.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
По фото, выложенным в соцсетях, можно многое понять об их владельце
Многие люди любят делиться своими снимками. Но кто-то увлекается селфи, кому-то ближе природные пейзажи, а другие всем показывают своих детей. Психологи рассказали, как по этим фото можно определить ключевые черты личности.Подробнее...
-
-