В турецкой Анталии женщинам ростом ниже 160 см запретили выходить на улицу

Издание Antalya Hakkinda сообщает, что мэр турецкого города Анталия призвал женщин оставаться дома, если их рост ниже 160 см.

Такое решение связано с сильной бурей. По мнению мэра, невысоких женщин может унести ветром.

Сообщается, что во время бури скорость ветра в данном регионе достигает 100 км/ч.

Ранее в Китае сильный ветер поднял в воздух батут с детьми. В результате этого инцидента пострадало шесть человек.