Кимаковский: войска России взяли Артёмовск в оперативное окружение
Советник Пушилина Игорь Кимаковский утверждает, что российские военные смогли окружить Артёмовск.
В пятницу персональный советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский публично заявил, что подразделения вооружённых сил России совершили оперативное окружение Бахмута (Артёмовска), взяв город под огневой контроль.
Украинский экономист и бывший помощник Зеленского Олег Соскин утверждает, что взятие Соледара российскими военными позволит быстро зачистить Артёмовск от ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Храмова Оксана
По фото, выложенным в соцсетях, можно многое понять об их владельце
Многие люди любят делиться своими снимками. Но кто-то увлекается селфи, кому-то ближе природные пейзажи, а другие всем показывают своих детей. Психологи рассказали, как по этим фото можно определить ключевые черты личности.Подробнее...
-
-