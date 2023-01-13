Кимаковский: войска России взяли Артёмовск в оперативное окружение

APS
2023-01-13 00:33

Советник Пушилина Игорь Кимаковский утверждает, что российские военные смогли окружить Артёмовск.

В пятницу персональный советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский публично заявил, что подразделения вооружённых сил России совершили оперативное окружение Бахмута (Артёмовска), взяв город под огневой контроль.

Украинский экономист и бывший помощник Зеленского Олег Соскин утверждает, что взятие Соледара российскими военными позволит быстро зачистить Артёмовск от ВСУ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей











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