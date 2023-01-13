В Китае впервые клонировали коня для скачек
2023-01-13 00:48
Китайская компания SinoGene в прошлом году начала работу над проектом по клонированию коня для скачек.
В июне 2022 года на свет появился первый такой жеребенок. Ему дали кличку Чжуан Чжуан, которая переводится с китайского как «Крепыш».
Ученые получили соматические клетки из образца кожи коня Урсуса, привезенного в Китай из Германии в 2007 году.
Сейчас Чжуан Чжуану 7 месяцев, и специалисты считают, что он сможет принять участие в Олимпийских играх 2028 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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