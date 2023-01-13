Небензя: Запад изначально не пытался урегулировать конфликт в Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя утверждает, что лидеры западных государств не планировали помогать Москве и Киеву в урегулировании конфликта на Донбассе.

13 января постоянный представитель РФ при Организации объединённых наций сообщил, что западные политики первоначально не планировали действовать в интересах урегулирования конфликта на территории Донбасса, что способствовало формированию решения Владимира Путина начать спецоперацию в Украине.

Небензя напомнил, что ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель практически одновременно заявили, что Минские соглашения между Киевом и Москвой были нужны для того, чтобы Украина выиграла время на подготовку к войне с Россией.