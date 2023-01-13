МИД Украины: Киев готовит проект резолюции ГА ООН о спецтрибунале для России
2023-01-13 01:13
Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова рассказала, что в 2023 году ее страна планирует вынести на обсуждение проект резолюции Генассамблеи ООН о создании спецтрибунала для России.
По ее словам, специальный трибунал должен быть создан в связи с российской агрессией.
Джапарова призвала государства – члены ООН поддержать данную резолюцию, которую планируется представить на рассмотрение Генеральной ассамблеи.
Ранее сообщалось, что в конце февраля может состояться обсуждение резолюции ООН о мирной инициативе Украины.
Опубликовано: Светлана Репина