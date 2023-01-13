Белый дом: взятие российскими военными Соледара и Бахмута не повлияет на исход конфликта

Координатор Совбеза Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что взятие российскими военными Соледара и Бахмута (Артемовска) не повлияет на ход конфликта.

По его словам, пока у Соединенных Штатов нет достоверной информации о том, что российские военные взяли Соледар под контроль.

При этом он пояснил, что в России считают взятие Соледара важным для установления контроля над Артемовском.

Еще одной причиной внимания России к этому городу является экономический интерес, поскольку там есть соляные шахты.