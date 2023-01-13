WSJ: США и союзники готовят новые санкции против нефтепродуктов из РФ

Газета The Wall Street Journal уведомляет, что американское правительство вместе с союзными государствами занято подготовкой новых антироссийских санкций в области энергетики.

В пятницу американское информагентство Wall Street Journal со ссылкой на инсайдера сообщило, что кабинет Джо Байдена и правительства союзных Вашингтону стран подготавливают новый пакет санкций в отношении нефтепродуктов из России, который предполагает создание два потолка цен.

По данным WSJ, уже с пятого февраля в действие вступит соглашение, согласно которому Соединённые Штаты и их партнёры наложут ценовые ограничения на экспорт дорогих нефтепродуктов из РФ (горючее) и дешевых производных из нефти (мазут).