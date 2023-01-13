Спецпрокурор расследует дело Байдена с секретными документами

Независимый прокурор должен расследовать факты обнаружения различных секретных документов в апартаментах президента США Джо Байдена со времен его пребывания на посту вице-президента.

Это отвечает общественным интересам, заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд в четверг во время кратко выступления в Вашингтоне.

Гарланд назначил специального советника и следствие по делу возглавит адвокат Роберт Хур.

В последние несколько дней стало известно, что в разных местах была обнаружена секретная документация, оставленная во времена исполнения Байденом вице-президентских обязанностей в администрации Обамы.