Соперники Google решили посягнуть на его доминирующую роль в Интернете

Новые соперники Google считают, что самое время атаковать доминирующее положение ведущей поисковой системы Интернета.

Прогресс в области искусственного интеллекта, который может самостоятельно формулировать предложения, вскоре изменит то, как люди используют программное обеспечение, заявил соучредитель и глава поисковой системы Neeva Шридхар Рамасвами в четверг на инновационной конференции DLD в Мюнхене.

Кроме того, результаты поиска Google по-прежнему хороши, но хуже, чем раньше, сказал Брендан Эйх из Brave, которая разрабатывает веб-браузеры и поисковую систему. Одну причину он видит в том, что Google заполняет результаты поиска своими предложениями.

«Я пришел к выводу, что поиск Google — это в конечном счете продукт для рекламодателей», — а не для пользователей, — сообщил Рамасвами.

Neeva и Brave сосредоточены на конфиденциальности и альтернативах рекламной модели Google.