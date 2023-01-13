Единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари умерла в возрасте 54 лет

13 января на пятьдесят пятом году жизни скончалась Лиза Мари Пресли, являвшаяся единственным ребёнком гавайского певца Элвиса Пресли.

В пятницу утром американские новостные издания Associated Press и People сообщили, что Лиза Мари Пресли скончалась в 54 года, что подтверждает мать женщины. По данным портала TMZ, прошлым вечером Лиза Мари была экстренно доставлена в больницу из-за остановки сердца.

Прибывшие на вызов медики сделали женщине укол адреналина и массаж сердца, после чего её госпитализировали. В дальнейшем Пресли умерла в госпитале.