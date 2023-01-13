Reuters: США перебрасывают танки и БМП в Польшу и Литву

Американская военная техника пребывает в порт Флиссенберг в Нидерландах, а далее направляется в Польшу и Литву.

Соединенные Штаты начали передислокацию бронетехники, включая танки M1 Abrams и БМП Bradley на восточный фланг НАТО, сообщает Reuters.

Полковник Робер Келлам, курирующий вопросы переброски техники, заявил, что речь идет о 1250 единицах бронированных и специальных машин.

Агентство уточняет, американские танки и боевые машины пехоты прибывают морем в порт Флиссинген в Нидерландах, а далее транспортируются в Польшу и Литву.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2023 году планируется увеличить силы быстрого реагирования НАТО с 40 тысяч до 300 тысяч военнослужащих.