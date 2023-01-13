Если в погребе завелся грибок: что делали в этом случае наши деды

Без вентиляции помещение подпольное помещение для хранения начинает атаковать плесень. Как победить эту напасть, знали еще деды и прадеды.

Есть мнение, что плесневые наросты можно убрать известью. Однако к антисептическим составам она не относится. После обработки проблема решается лишь временно.

Потом все начинается сначала. Вывести грибок очень сложно. Ситуация ухудшается тем, что споры крепко въедаются в поверхности стен и потолка, глубоко проникают внутрь.

Чтобы справиться с грибком плесени нужен особый раствор, рецепт его приготовления был известен нашим домовитым предкам и дошел до нынешних дней.

Ингредиенты для раствора от плесени:

155 г соли;

155 г воды;

55 г глины;

1, 35 кг известкового теста.

Как делать и использовать раствор:

делается тесто из извести, потом оно смешивается с глиной и солью;

состав в два слоя кистью наносится на пораженные участки;

можно добавить в смесь 30 г борной кислоты - это убережет погреб от возгорания.

Таким образом, получаем надежный, проверенный временем состав, который создает антигрибковый и огнестойкий эффект.

Этим средством наши предки защищали погреба и прочие хозяйственные постройки из дерева от появления плесени и пожаров.