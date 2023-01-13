Если в погребе завелся грибок: что делали в этом случае наши деды
Без вентиляции помещение подпольное помещение для хранения начинает атаковать плесень. Как победить эту напасть, знали еще деды и прадеды.
Есть мнение, что плесневые наросты можно убрать известью. Однако к антисептическим составам она не относится. После обработки проблема решается лишь временно.
Потом все начинается сначала. Вывести грибок очень сложно. Ситуация ухудшается тем, что споры крепко въедаются в поверхности стен и потолка, глубоко проникают внутрь.
Чтобы справиться с грибком плесени нужен особый раствор, рецепт его приготовления был известен нашим домовитым предкам и дошел до нынешних дней.
Ингредиенты для раствора от плесени:
155 г соли;
155 г воды;
55 г глины;
1, 35 кг известкового теста.
Как делать и использовать раствор:
делается тесто из извести, потом оно смешивается с глиной и солью;
состав в два слоя кистью наносится на пораженные участки;
можно добавить в смесь 30 г борной кислоты - это убережет погреб от возгорания.
Таким образом, получаем надежный, проверенный временем состав, который создает антигрибковый и огнестойкий эффект.
Этим средством наши предки защищали погреба и прочие хозяйственные постройки из дерева от появления плесени и пожаров.
Опубликовано: Храмова Оксана