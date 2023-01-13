В Люблине поляки избили семью украинских беженцев и потребовали возвращаться на родину

Издание Dziennik Wschodni рассказало об инциденте, случившемся в центре Люблина на остановке автобуса.

Участницей событий стала беженка, которая возвращалась с променада по городу с семьей.

По ее словам, двое поляков пристали к ним под предлогом получить сигарету.

«Никто из нас не курит. Дочь ответила им, она владеет польским языком, но с украинским акцентом. Когда они услышали это, они стали агрессивными. Они кричали, чтобы мы вернулись на Украину»,- рассказала Оксана и отметила,что в итоге мужчины начали распускать руки и побили украинок.

При этом женщина отметила, что вместе с ней находилась беременная 27-летняя дочь и несовершеннолетний сын.

