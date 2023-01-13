В Люблине поляки избили семью украинских беженцев и потребовали возвращаться на родину
2023-01-13 08:24
Издание Dziennik Wschodni рассказало об инциденте, случившемся в центре Люблина на остановке автобуса.
Участницей событий стала беженка, которая возвращалась с променада по городу с семьей.
По ее словам, двое поляков пристали к ним под предлогом получить сигарету.
«Никто из нас не курит. Дочь ответила им, она владеет польским языком, но с украинским акцентом. Когда они услышали это, они стали агрессивными. Они кричали, чтобы мы вернулись на Украину»,- рассказала Оксана и отметила,что в итоге мужчины начали распускать руки и побили украинок.
При этом женщина отметила, что вместе с ней находилась беременная 27-летняя дочь и несовершеннолетний сын.
Опубликовано: Тарас Медведев