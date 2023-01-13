Боррель назвал «неискренней» готовность России к переговорам по Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что готовность России к переговорам для мирного урегулирования украинского конфликта якобы является «неискренней».

13 января глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в письменном ответе на обращение евродепутата от Нидерландов Марселя де Граафа по вопросу возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной заявил о том, что готовность Кремля к переговорам для мирного урегулирования украинского конфликта якобы является «совершенно неискренней».

Боррель утверждает, что прекращение процедуры проведения переговоров между Москвой и Киевом вызвано желанием российской стороны добиться своих целей в спецоперации по защите Донбасса.