Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась в 54 года от сердечного приступа

Американская певица Лиза Мари Пресли, дочь легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли, скончалась в Калифорнии в возрасте 54 лет, сообщили американские СМИ в четверг вечером со ссылкой на ее семью.

"С тяжелым сердцем я делюсь ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас", — написала Присцилла Пресли в пресс-релизе, отправленном People.

Присцилла Пресли подтвердила, что несколько часов назад ее дочь срочно доставили из ее дома в Калабасасе, примерно в 30 милях к северо-западу от центра Лос-Анджелеса, в больницу в соседнем Уэст-Хиллз. Вызванные ранее в дом медики пытались реанимировать певицу, у которой, вероятно, случился сердечный приступ.

Как сообщает TMZ со ссылкой на анонимные источники, певицу ввели в кому и подключили к системе жизнеобеспечения после перенесенной остановки сердца.

Во вторник вечером Лиза Мария Пресли и ее мать посетили церемонию вручения премии "Золотой глобус", где Остин Батлер был удостоен награды за лучшую мужскую роль в биографическом фильме об Элвисе.

Помимо Дэнни Кио, с которым она развелась в 1994 году, Лиза Мария Пресли также была замужем за Николасом Кейджем, Майклом Джексоном и Майклом Локвудом.

В 2020 году покончил с собой сын певицы, 27-летний Бенджамин Кио, который долгое время боролся с депрессией и зависимостями.

Лиза Мария Пресли была единственным ребенком Элвиса Пресли. Ее легендарный отец умер в 1977 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа.