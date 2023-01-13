Остановилось сердце: умерла единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мария

54-летняя наследница легендарного певца в тяжелом состоянии была госпитализирована в одну из клиник Лос-Анджелеса.

Еще пару дней назад 54-летняя Лиза Мария Пресли позировала вместе с другими звездами на красной дорожке кинопремии «Золотой глобус». Трагедии ничего не предвещало: наследница легендарного певца выглядела бодрой и здоровой.

А на следующий день Лизу Марию днем без сознания обнаружила ее домработница, сообщает КП. Она позвала бывшего мужа Лизы Марии - Дэнни Кио, который жил с ней в одном доме.

Мужчина сделал звездной наследнице искусственное дыхание. Медики, прибывшие в дом Пресли, определили: у пострадавшей случилась полная остановка сердца.

Врачи ввели женщине адреналин, чтобы восстановить пульс, доставили в больницу Вест-Хиллз. Мать дочери Пресли Присцилла приехала в госпиталь, чтобы быть рядом с дочерью.

Лиза Мария являлась владелицей Грейсленда - знаменитого поместья Элвиса в Мемфисе. Кроме того, дочь Пресли владела и управляла прибыльной компанией Elvis Presley Enterprises, однако продала ее в 2005-м году.

Родители ее развелись, когда ребенку было четыре года. В момент смерти отца в 1977-м году Лизе Марии было 9 лет. В 1993-м году, когда ей было 25 лет, она получила наследство размером в 100 миллионов долларов.

Лиза Мария решила пойти по стопам отца и стала певицей. Она записала 3 альбома. Лиза Мария четыре раза была замужем, причем во втором браке - с певцом Майклом Джексоном, в третьем - с Николасом Кейджем.

В 2020-м году у Лизы Марии умер старший сын Бенджамин в возрасте 27 лет. Он покончил жизнь самоубийством. По семейной традиции Бенджамин занимался музыкой, и весьма успешно.