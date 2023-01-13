Восстановить печень и поджелудочную после новогодних застолий можно творогом

Праздники заканчиваются, пора приводить здоровье в норму. После богатых угощений печень и поджелудочная могли пострадать. Диетолог Елена Соломатина рассказала, что может помочь в этом случае.

Жирные, жареные, острые, соленые блюда - вряд ли кто-то придерживался диеты на Новый год. Так или иначе отступления от привычного рациона и режима питания делали все.

Теперь надо дать печени и поджелудочной отдохнуть.

Симптомы проблем с печенью: низкая работоспособность, утомляемость, бессонница, отеки, тошнота, горечь во рту, тяжесть под правым ребром, темная моча, светлый кал, сухость кожи, желтый оттенок кожи.

Неприятности с поджелудочной дают о себе знать болями под ребрами, тяжестью в желудке, слабостью, нарушениями стула, потерей веса, плохим аппетитом.

Чтобы наладить работу печени и поджелудочной железы, надо вводить в рацион больше кисломолочных продуктов.

Елена Соломатина:

"Печени и поджелудочной необходимо дать отдохнуть, поэтому питание должно быть щадящим, блюда должны быть термически обработаны, никаких жареных корочек. Блюда должны быть не многокомпонентными, не нужно есть салаты, особенно копчёные и с чрезмерно солёными ингредиентами"

Цельные куски мяса в блюдах не лучший вариант. Лучше сделать котлеты, тефтели, которые легче перевариваются и лучше усваиваются.

Особенно полезен для печени и поджелудочной творог, в нем содержится полезный элемент - метионин.

Вообще любые кисломолочные продукты просто необходимы в рационе после затянувшихся застолий.