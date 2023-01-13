Рыбная диета для похудения: Диетологи высказали своё мнение по поводу этой диеты
Это одна из наиболее полезных диет, если применительно к подобным диетам вообще приемлемо употреблять понятие «польза для здоровья».
Правила рыбной диеты для похудения:
В пользу рыбной диеты для похудения говорит, в первую очередь, тот факт, что такой системы питания можно придерживаться постоянно.
Даже многие голливудские звезды признаются в том, что их рацион состоит их рыбы и овощей, что помогает им держать себя в форме и получать из пищи все необходимые для здоровья вещества и микроэлементы.
Сложно перечислить все то, чем ценна рыба как пищевой продукт — омега-3 кислоты, йод, марганец, витамины А и D, фтор, легкоусвояемый рыбный белок и т.д.
Вы не только сможете потерять лишний вес — вы станете более здоровыми, если основой вашего рациона станут рыба и морепродукты.
При соблюдении рыбной диеты для похудения придерживайтесь следующих правил для большей ее эффективности:
готовьте рыбу на пару или на сковороде с антипригарным покрытием без масла;
в качестве гарнира используйте кабачки, огурцы, необработанный рис, свеклу, морковь, цветную или брюссельскую капусты, а вот картофель, грибы и редьку лучше исключить;
откажитесь на время диеты от выпечки, животных жиров, алкогольных напитков, кофеина;
готовьте рыбу с минимумом соли, используя зелень, лимонный сок и неострые приправы;
выбирайте нежирные сорта рыбы — хек, треска, минтай и др.;
выпивайте по 1,5 литра воды без газа в день — сразу после пробуждения и за 15-20 минут перед каждым приемом пищи.
Это приблизительное меню рыбной диеты для похудения, которое можно взять за основу для своего:
завтрак: 2 чашки чая, 1-2 вареных яйца, 1-2 стаканчика йогурта или обезжиренного творога;
обед: 250г рыбы или морепродуктов, сырые или вареные овощи в качестве гарнира без масла, заправленные обезжиренным йогуртом с зеленью и лимонным соком, 1-2 стаканчика йогурта или обезжиренного творога;
ужин: такой же, как и обед. Можно чередовать блюда, приготовленные на пару, с запеченными, салаты из свежих овощей — с овощным соте.
Рыбная диета для похудения, дополненная овощами и фруктами и молочными продуктами с низким содержанием жира, может стать (в отличие от многих других диет для похудения) полноценной и здоровой системой питания.
После достижения желаемого веса вы можете включить в свой рацион каши и другие гарниры, фрукты, орехи и питаться так еще длительное время без вреда для здоровья, но с пользой для фигуры.
Опубликовано: Марат Беглов