Сегодня мысли людей заняты только покупками, сбережениями, кредитами и зарплатой, но финансовые вопросы волновали людей всегда

Есть три основных темы: личная жизнь, финансовое благополучие и чувство счастья.

Богатый человек понимает принцип циркуляции энергии и позволяет себе желать и иметь (сознательно, без фанатизма и в контексте разума).

На этот счет прекрасно сказала Коко Шанель:

«Есть люди, которые экономят, но от этого они становятся беднее; но есть те, кто их тратит, но от этого становятся богатыми”.

Если вы все еще не понимаете значения этой фразы, примите ее с верой и поставьте эксперимент.

Личный опыт будет лучшим учителем, потому что мудрость других часто остается пустым предложением, пока мы не позволим ей пройти через нашу жизнь.

Расходы и обогащение: как это работает?

Деньги придут, когда вы знаете, куда их отправить. Это простой принцип циркуляции энергии.

Вспомните один из ваших ленивых выходных. На улице холодно, вставать с постели лениво, можно поставить любой фильм на компьютер и провести тихую ленивую субботу, обнимая тарелку.

Но вдруг это случилось в воскресенье! Вас пригласили в гости или у кого-то будет день рождения. Может быть, вы решили съездить в интересное место, и жизнь стала меняться сама по себе. Снаружи ничего не изменилось: те же холода, такой же выходной и незачем ходить в офис. Но ваша внутренняя сила сильно возрастает и вы легко можете сделать 5 дел до обеда, а после шести вы будете бодры, веселы и с подарком на вечеринке.

Есть событие – есть силы. То же и с деньгами. Энергия откроется, когда вы научитесь умело взаимодействовать с ней, не гримасничая и не имея привычки быть скупым и подлым.

Что приходит на место экономии?

Как только вы позволите себе разумно хотеть и получать, ваша ситуация станет заметно легче.

Первое, о чем следует подумать, – это способность получать удовлетворение от того, что у вас есть и из того, что вам доступно.

Тратить энергию на сожаления о недоступных виллах на Карибах или о новеньком Porsche у дверей – непродуктивно, такие сны чаще вызывают уныние и чувство жалости к себе.

Позвольте себе жить и радоваться – все в пределах адекватности вашей реальности в вашем распоряжении.

Когда мы отпускаем ситуацию и искореняем привычку «ныть из-за отсутствия денег», ситуация меняется сама собой.

Появляются новые источники дохода, продвижение по службе: открываются каналы повышения финансового благосостояния.

Тот же механизм работает, когда вам нужны деньги на что-то срочное и важное, на что-то полезное или на то, чтобы кому-то помочь. Появляется цель – появляются средства.