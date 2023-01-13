Спортивные гири весят по 16, 24 и 32 килограмма и вот почему

Даже те, кто профессионально не занимался спортом, хотя бы раз в своей жизни видел настоящие гири для физических упражнений.

На самом деле все предельно просто, гири соответствуют старорусским обозначением веса, и основе всех гирь лежит непосредственно единица под названием «пуд».

Один пуд – это шестнадцать килограммов. Соответственно 24 кг – это полтора пуда. Ну, а 32 кг – это уже два пуда.

Считается, что наибольшую популярность данная система приобрела в Петровскую эпоху.

На заре царских времен, начиная с правления Ивана Грозного, Россия славилась в первую очередь своей артиллерией.

Пушечные ядра также имели строго определенную массу. Были, например, пудовые заряды, полтора пудовые, двухпудовые и так далее.

Во времена Петра I артиллерия на Руси стала развиваться с новой силой.

Согласно популярной «легенде», именно тогда при подготовке пушкарей, к тренировочным ядрам стали приваривать ушко, чтобы новичкам было сподручнее упражняться и привыкать к массе заряда.

С течением времени из всего этого вырос интерес наших предков к гиревому спорту, силовым упражнениям, которые могли наглядно продемонстрировать удаль и силу мужчин.

Таким образом, масса современных гирь вытекает из исключительно утилитарных соображений предков и тогдашней системы мер и весов.