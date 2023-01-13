Недосыпание, распространенное последнее время, сравнимо по последствиям с черепно-мозговой травмой

К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Огайо (США), что недостаток сна вызывает проблемы, которые можно сравнить с черепно-мозговой травмой.

Медики провели исследование, участниками которого стали порядка 30 тысяч спортсменов.

Многие из них жаловались на головокружения, непереносимость яркого света, частую утомляемость и мигрени.

Врачи отметили, что такие симптомы присущи людям, которые перенесли сотрясение головного мозга в результате черепно-мозговой травмы

Наличие таких травм в анамнезе участников исследования не подтвердилось.

Вместе с тем, все, кто жаловался на негативные симптомы, регулярно по разным причинам недосыпали по ночам, а также попадали в стрессовые ситуации.

Ученым сделать вывод о провоцировании частыми недосыпаниями серьезных последствий, которые характерны для испытавших повреждение мозга.