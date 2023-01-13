В Барнауле остановили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе

Выступление певца было запланировано в этом городе на 29 апреля и должно было пройти в «Титов-Арене».

Продажа билетов на концерт Валерия Меладзе остановлена в Барнауле.

Как уточняет Рамблер, оставшиеся билеты еще можно найти на сайте «Афиша.ру», а на сайте «Касса.ру» их уже не реализуют.

Причины, по которым прервана продажа, не уточняются.

Ранее Валерий Меладзе попал в грандиозный скандал. Во время своего выступления в Дубае певец публично произнес лозунг украинских националистов, и спровоцировал негодование публики.

Позже артист объяснил свои действия. Меладзе признался, что он ратует за примирение украинского и русского народов. Правда, его коллег и теперь уже бывших поклонников это оправдание не устроило.