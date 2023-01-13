Татьяна Краченко подает на Станислава Садальского в суд за клевету

Она даже отказалась выходить на сцену с артистом в антрепризном спектакле, и ей срочно пришлось искать замену.

Актриса Татьяна Кравченко сделала заявление о своем намерении судиться с коллегой, артистом Станиславом Садальским, сообщает 5-tv.ru.

Не так давно такие же планы озвучило и руководство театра «Ленком». А начался скандал с интервью, которое Садальский дал Вячеславу Манучарову. Артист заявил в нем, что дочь бывшего худрука театра Марка Захарова Александру якобы «выперли» с приходом нового директора Марка Варшавера.

Якобы таким образом нынешний глава «Ленкома» сводит счеты с дочерью легендарного режиссера.

Садальский заявил, что про увольнение Захаровой вовсю сплетничает Кравченко. Но Александра Марковна по-прежнему остается в труппе, а звезда сериала «Сваты» свое участие в этих разборках отрицает.

К слову, она к тому же партнер Садальского по антрепризному спектаклю, и сейчас отказывается выходить на одну сцену с ним. Недавно актриса даже не явилась на выездное выступление, и ей пришлось срочно искать замену.

«Татьяна Эдуардовна делает вид, будто ей 3 года, а не 70... Есть контрактные обязательства, за их нарушение несется ответственность. В конце концов, есть партнеры по сцене, на которых ей наплевать, как и на зрителей… При чем тут Марк Захаров? Я любил и всегда буду любить его и его семью. Речь шла о Варшавере. Прекрасная говорящая фамилия. Такая, как и его лицо», — так прокомментировал ситуацию Садальский.