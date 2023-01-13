Володин предложил конфисковывать имущество уехавших из России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением по конфискации имущества уехавших россиян при помощи изменения уголовного кодекса.

Вячеслав Володин утверждает, что после начала спецоперации в Украине многие россияне уехали за пределы страны, раскритиковав действующее правительства, но продолжают зарабатывать на территории России.

По мнению Володина, существенный процент эмигрантов сдают своё российское жильё, получая прибыль. Глава Государственной думы выразил уверенность, что в уголовном кодексе РФ может появиться статья, предполагающая конфискацию имущества в пользу государства у подобных граждан.