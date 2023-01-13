«Коммерсант»: Россия допускает возобновление поставок электроэнергии в ЕС

Журналисты газеты "Коммерсант" сообщили о возможности возобновления экспорта российского электричества в страны Европы.

Информационное агентство "Коммерсант" уведомляет, что российский энергетический диспетчер "Системный оператор" планирует составить экспортную программу текущего года с учётом возможности возобновления поставок электричества в европейские государства, среди которых Финляндия и страны Прибалтики.

Ожидается, что в нынешнем году экспорт электроэнергии из России в Финляндию может превысить четыре миллиарда киловатт-часов, а в Эстонию, Литву и Латвию 2,4 миллиарда киловатт-часов.