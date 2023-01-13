В ДТП в Карелии погибла чемпионка РФ Лейла Салямова

23-летняя спортсменка была первой хайдайвершей страны, сумевшей квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира.

Самая известная хайдайверша России Лейла Салямова разбилась в ДТП в Карелии. Президент Российской федерации по прыжкам в воду Станислав Дружинин гарантировал свою помощь в организации похорон спортсменки, сообщает Космополитен.

Смертельная авария произошла в четверг днем на автодороге Сортавала в Лахденпохском районе. В ГИБДД Карелии уточнили, что в результате столкновения Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Lancer погибли водитель и женщина-пассажир Mitsubishi. Водитель и женщина-пассажир Volkswagen госпитализированы.

Сегодня стало известно, что погибшая пассажирка - чемпионка России 2021-го года по хайдайвингу Лейла Салямова. Об этом заявили в Минспорта Татарстана. Новость о трагедии также подтвердил глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Лейла Салямова погибла в автокатастрофе. Для нас эта новость шоковая. Ей 23 года, я не представляю, какой ужас испытывают ее родители и родные. Выражаю соболезнования всем им. От себя и федерации скажу: будем помогать всем, чем сможем, в том числе - с организацией похорон. Сейчас связываемся с родными Лейлы по этому вопросу», — цитирует Станислава Дружинина ТАСС.

Лейла Салямова в 2014-м году в паре с Марией Казаковой стала бронзовым призером Кубка РФ в синхронных прыжках с вышки. Работала в Южной Корее артистом шоу прыжков в воду. В 2020-м году возобновила спортивную карьеру, поменяла специализацию на хай-дайвинг, и через год стала чемпионкой России. Салямова стала первой хайдайвершей страны, сумевшей квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира.