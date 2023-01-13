МО Беларуси: артиллерия региональной группы войск приведена в боевую готовность

Министерство обороны Беларуси уведомляет, что артиллеристы совместной региональной группы войск в стране приведена в состояние повышенной готовности.

13 января пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила, что в рамках программы мероприятий по слаживанию российско-белорусской совместной региональной группировки войск артиллеристы одиннадцатой отдельной механизированной бригады приведены в состояние боевой готовности.

Отмечается, что представители данной бригады занимают боевые позиции в учебных целях, подготавливаясь к выполнению любых профильных задач, поставленных командованием.