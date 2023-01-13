В дорожной аварии разбилась чемпионка России по хай-дайвингу 23-летняя Лейла Салямова

С организацией похоронного обряда обещает помочь Президент Российской Федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

ДТП со смертельным исходом случилось в четверг 12 января в Лахденпохском районе Карелии.

Служба ГИБДД Карелии сообщила, что смерть девушки наступила после столкновения автомобилей Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan.

Водитель Volkswagen, в котором ехала 23-летняя спортсменка Лейла Салямова, тоже не выжил.

Печальную новость сегодня сообщили в министерстве спорта Татарстана. Ее подтвердил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

С. Дружинин:

«Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе. Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем. От себя и федерации скажу, что мы будем помогать всем, чем можем, в том числе и с организацией похорон. Мы сейчас связываемся с родственниками по этому вопросу»

Лейла Салямова завоевала бронзовый Кубок России в синхронных прыжках с вышки вместе с Марией Казаковой в 2014 году.

В 2020 году увлеклась хай-дайвингом и в 2021 году уже была чемпионкой России по этому виду спорта.

Она стала первой российской участницей, у которой получилось квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира.