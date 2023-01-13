Кимаковский: Артемовск взят в оперативное окружение, ситуация вселяет серьезный оптимизм

Как заявил советник временного руководителя Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, в настоящее время российские воинские подразделения взяли Артемовск в оперативное окружение.

По словам советника, Соледар находится уже практически под полным контролем российских войск, но в настоящее время еще идет серьезный огневой контакт. Добиться успеха помогла заранее подготовленная операция: город взяли в оперативное окружение, в результате чего украинские вооруженные подразделения лишились возможности получать боеприпасы и перемещать войска.

Кимаковский отметил, что примерно аналогичная обстановка складывается в Артемовске. Данный населенный пункт также находится в оперативном окружении, с двух сторон формируются серьезные ударные группировки российских войск, которые осуществляют охват города. Вокруг Артемовска плотно работает русская артиллерия. Как подчеркнул Кимаковский, это вселяет серьезный оптимизм.