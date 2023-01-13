Военный комиссариат РФ подтвердил отмену отсрочки от мобилизации для отцов трех детей

В Российской Федерации будет отменена отсрочка от мобилизации для мужчин с тремя детьми.

В российском Генеральном Штабе разослали в военкоматы страны указание об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов.

Сейчас эту информацию подтвердил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов, сообщает информационное агентство РБК.

"Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью", - сообщает источник.

Также об этом рассказала глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина.