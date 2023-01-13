После тяжелой болезни Анна Семенович проходит терапию

Певица рассказала, что ей пришлось долго соблюдать постельный режим, потому она набрала лишний вес.

Анна Семенович не любит говорить о сокровенном, и личное держит при себе. Но в последнее время артистка прибавила в весе. Как оказалось, она располнела из-за тяжелой болезни. Вокалистка все еще проходит терапию и буквально горстями пьет препараты, сообщает КП.

Певица рассказала, что недуг дал о себе знать сначала головной болью. Артистка не придала этому большого значения, однако затем не смогла встать из-за жуткой слабости.

"Недавно я в третий раз переболела ковидом, достаточно серьезно. Температура подскочила до 39,5. Приезжали врачи и ставили капельницы",- делилась звезда эстрады.

Красавица до сих пор продолжает консультироваться с врачами по поводу своего состояния. Анна проходит реабилитационную терапию. "Доктора прописали огромное количество БАДов, витаминов. Пью их буквально горстями".

Семенович все это время соблюдала постельный режим. "Поскольку я лежала дома, спортом заниматься было нельзя, и я набрала лишних килограммов", - рассказала она КП.

Сейчас Анна возвратилась в спортзал и делает массажи. "Дома у меня есть тренажерная дорожка, занимаюсь ежедневно по 80 минут. Составила программу, ведь по образованию я тренер", - рассказала Семенович.