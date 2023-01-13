Психотерапевт объяснил причины, которые толкают мужчин на измены

Чувствуя себя недооцененными, лишенными уважения, представители сильного пола прибегают к интрижкам на стороне.

Психотерапевт Майрон Нельсон считает, что на измену мужчин толкает недооцененность их женами, сообщает Рамблер со ссылкой на Psychology Today.

"Всем людям требуются близость и общение - вне зависимости от их гендерной принадлежности, - утверждает эксперт. - Но, в отличие от женщин, мужчины часто сталкиваются с ограничениями. Общество им напоминает, что нельзя быть открытыми и доверчивыми".

По словам ученого, у представителей сильного пола меньше возможностей для самовыражения — это спорт, гнев и секс. Потому они нередко прибегают к интимной близости, чтобы удовлетворить потребность в общении.

"Мои клиенты, которые действительно изменяли, делали это, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное - самый способ для сокращения разрыва между мыслями и действиями", — уточнил Нельсон.

Психотерапевт отметил: чувствуя себя недооцененными, лишенными уважения, мужчины часто прибегают к интрижкам на стороне. Эта черта формируется еще в глубоком детстве, если сын не получал от матери достаточно похвалы.