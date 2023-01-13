Володин потребовал изымать недвижимость и другое имущество у россиян, покинувших страну после начала спецоперации

Соответствующее заявление председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин разместил в своем официальном телеграм-канале.

Как заявил Володин (цитата), «уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться».

По мнению Володина, многие заявления уехавших из страны граждан могут трактоваться как реабилитация нацизма, призывы к экстремизму и дискредитация российских вооруженных сил. Председатель Госдумы полагает, что действующих мер реагирования на подобные проявления враждебной деятельности недостаточно, и что следует внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие конфискацию недвижимости и иного имущества за такие деяния.