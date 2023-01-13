Соколовская: Байден запретил Зеленскому употреблять слово «НАТО»

Это заявление украинская журналистка Янина Соколовская сделала в эфире телепередачи «Время покажет», которая транслируется на Первом канале.

Стало известно, о чем президент США Байден запретил говорить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе своих выступлений на публике, включая интервью средствам массовой информации. Этот секрет был раскрыт журналисткой из Украины Яниной Соколовской.

Как отметила представитель масс-медиа, ранее украинский лидер в ходе своего выступления во Львове выразил надежду на то, что в 2023 году вопрос относительно включения Украины в Евросоюз будет решен. Соколовская в эфире передачи «Время покажет» посетовала на то, что Зеленский постоянно говорит лишь о вступлении в Евросоюз, не упоминая о желании включить Украину в состав НАТО. На основании этого Соколовская предположила, что Байден просто запретил Зеленскому даже заикаться на эту тему.

Как заявила Соколовская (цитата), «то, что он не требует вступления в НАТО, означает, что во время вашингтонского разговора с Байденом слово «НАТО» не прошло, не получило одобрения».