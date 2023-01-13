Экс-супруг Кардашьян Канье Уэст женился на сотруднице своего бренда Yeezy

Свадебная церемония рэпера и Бьянки Сэнсори была тайной. При этом официально брак они не заключали, но носят кольца.

Рэпер Канье Уэст накануне артист попал в объективы камер папарацци в Беверли-Хиллз. Под руку с ним шла таинственная блондинка. Лица девушки при этом представители прессы не сумели рассмотреть, сообщает Рамблер.

Позже стало известно, что это - сотрудница бренда Канье Yeezy Бьянка Сэнсори. А 13 января журналисты выяснили, что пара успела сыграть тайную свадьбу.

Пока официально брак они не заключали, но сыграли свадьбу и даже носят кольца. Папарацци обратили внимание на украшения на руках возлюбленных.

На Ким Кардашьян Канье Уэст женился в 2014 году. У пары родилось четверо детей: 9-летняя Норт, 7-летний Сейнт, 4-летняя Чикаго, 3-летний Псалм.

В феврале 2021-го года бизнесвумен подала на развод с рэпером. Причиной стали непримиримые разногласия. После этого у Канье был краткий роман с моделью Джулией Фокс, который вылился в несколько скандалов.