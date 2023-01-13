Кабмин ФРГ назвал незаконным решение Польши передать Украине танки Leopard
2023-01-13 14:11
В Германии считают, что отправка в Украину из Польши танков Leopard является незаконной.
В Германии отреагировали на обещание президента Польши Дуды отправить в Украину танки немецкого производства Leopard.
Кабинет Министров ФРГ заявил, что поставка Вооруженным силам Украины немецкого оружия без согласия Берлина является незаконным.
"Передача Киеву танков Leopard со стороны Варшавы без разрешения Берлина была бы противозаконной", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира