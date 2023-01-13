В России арестовали имущество блогера Ники Белоцерковской на 153 миллиона российских рублей

Басманный суд Москвы рассматривает уголовное дело, связанное с распространением фейков о ВС РФ. Сама подсудимая на заседании не появилась.

Суд в рамках уголовного дела вынес вердикт, арестовав имущество известной блогерши на миллионы рублей, сообщает СтарХит.

«Арестовано имущество на 153 миллиона рублей, санкция статьи при этом предусматривает штраф от 3 до 5 миллионов рублей», — отметила адвокат Эльвира Кашигина. СМИ отмечают, что речь идет о дорогой недвижимости в Санкт-Петербурге и в Москве.

Первое заседание суда проходит в заочном формате. Согласно заявлению следствия, весной 2022-го года блогерша из-за рубежа трижды публиковала посты, которые содержали «заведомо ложную информацию о совершении ВС РФ убийств детей, бомбардировке больницы в Мариуполе, убийстве мирных жителей в Буче».

Ранее Белоцерковскую в России объявили в международный розыск и заочно арестовали. Сама фигурантка комментариев пока не давала.

Сейчас Ника проживает на своей французской вилле и, судя по всему, на родину не собирается возвращаться. Как уточняет издание, она еще весной переписала часть недвижимости на родных и друзей. Речь идет об арендном бизнесе в Санкт-Петербурге, который оценивают в 87 миллионов рублей, и трех иномарках.

Блогер, кроме того, отдала акции компании «Бонус Эдвайзер». Она также передала петербургское издание «Собака.ру», основанное ею в 1999-м. Сейчас им управляет Яна Милорадовская.