Отмены не случилось: представительница РФ Линникова вышла в финал на Мисс Вселенная в США

APS
2023-01-13 15:36

Анна Линникова - представительница России на конкурсе "Мисс Вселенная". Полуфинал шоу состоялся.

22-летняя Анна Линникова из Оренбурга - представительница РФ на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который проходит в Штатах.

Полуфинал шоу состоялся, и россиянка попала в финал.

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    Она продемонстрировала фигуру в купальнике, также дефилировала в шикарном платье, созданном на основе образов российских императриц.

Опубликовано: Наталья Гончарова











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