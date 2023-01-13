Отмены не случилось: представительница РФ Линникова вышла в финал на Мисс Вселенная в США
2023-01-13 15:36
Анна Линникова - представительница России на конкурсе "Мисс Вселенная". Полуфинал шоу состоялся.
22-летняя Анна Линникова из Оренбурга - представительница РФ на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который проходит в Штатах.
Полуфинал шоу состоялся, и россиянка попала в финал.
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Она продемонстрировала фигуру в купальнике, также дефилировала в шикарном платье, созданном на основе образов российских императриц.
Опубликовано: Наталья Гончарова