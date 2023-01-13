Александр Ревва реализует билеты на свои концерты в кредит под проценты

Стоимость билетов колеблется от 2-х до 6-ти тысяч российских рублей. Тем, кто не может оплатить сумму сразу, предлагают рассрочку на 90 дней под 0,2%.

Шоумен Александр Ревва дал концерт в Дубае, где зимует половина российского бомонда. А сейчас готовится к выступлению в Краснодар, сообщает Рrozvezd.

Билеты на его концерт, который состоится в феврале, продаются по цене от 2-х до 6-ти тысяч российских рублей.

Для тех, кто не может себе позволить сразу заплатить всю сумму, предусмотрена рассрочка: на 90 дней под 0,2%. Пользователи обсуждают этот странный шаг и задаются вопросом: неужели найдутся желающие взять в кредит билет на Артура Пирожкова?

К слову, в некоторых зарубежных странах кредиты даже на небольшие суммы популярны. Люди в рассрочку берут не только билеты на концерты, но также одежду, еду и многое другое.

Ревва после начала СВО вместе с женой уехали в Испанию. Артист разругался со своим отцом, который живет в Донецке, из-за политических разногласий. Но после этого артист вернулся в Россию и продолжает здесь зарабатывать. Концерт в Краснодаре запланирован во дворце спорта «Олимп».