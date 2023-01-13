Резников объявил Украину «де-факто» членом НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников считает свою страну «де-факто» членом НАТО.

«Украина как страна и вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, а не де-юре. Потому что у нас есть оружие, и мы умеем им пользоваться», — сказал Резников в интервью Би-би-си в пятницу.

Он также выразил уверенность в дальнейших поставках оружия в его страну от западных союзников.

НАТО неоднократно подчеркивало, что не хочет быть втянутой в конфликт.

Формальное членство в НАТО, которого Киев добивается не первый год, повлечет за собой взаимные обязательства по оказанию помощи.

Соответственно, другим членам западного альянса придется вмешаться военным путем, чтобы поддержать Украину против России.

Резников считает, что не должно быть разногласий по поводу выполнения Украиной своих амбиций в отношении НАТО.