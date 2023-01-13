На борту самолета, который направлялся из Тайваня в Сингапур, загорелся Power Bank

Владелец зарядного устройства и сидевший рядом с ним пассажир получили незначительные ожоги пальцев, им оказали медпомощь.

В пассажирском самолете, направлявшемся в Сингапур из аэропорта "Тайбэй Тайвань" на Тайване, вспыхнул пожар. В результате возгорания пострадали 2 пассажира. Рейс был отменен.

Видеоролики, где пассажиры засняли паническую реакцию людей на пожар в салоне, заполонили соцсети. Как выяснилось, причиной возгорания стал взрыв устройства Power Bank.

Бортпроводники в самолете пытались успокоить пассажиров и сумели погасить огонь с помощью огнетушителя.

Владелец зарядного устройства и сидевший рядом с ним пассажир получили незначительные ожоги пальцев, им оказали медпомощь.

Пилот рейса сообщил пассажирам, что взлет будет отложен на некоторое время. Примерно через 3 часа ожидания пассажиров попросили выйти из салона, потому что тайваньские власти не разрешили самолету отправиться в рейс.