На борту самолета, который направлялся из Тайваня в Сингапур, загорелся Power Bank
Владелец зарядного устройства и сидевший рядом с ним пассажир получили незначительные ожоги пальцев, им оказали медпомощь.
В пассажирском самолете, направлявшемся в Сингапур из аэропорта "Тайбэй Тайвань" на Тайване, вспыхнул пожар. В результате возгорания пострадали 2 пассажира. Рейс был отменен.
Видеоролики, где пассажиры засняли паническую реакцию людей на пожар в салоне, заполонили соцсети. Как выяснилось, причиной возгорания стал взрыв устройства Power Bank.
Бортпроводники в самолете пытались успокоить пассажиров и сумели погасить огонь с помощью огнетушителя.
Владелец зарядного устройства и сидевший рядом с ним пассажир получили незначительные ожоги пальцев, им оказали медпомощь.
Пилот рейса сообщил пассажирам, что взлет будет отложен на некоторое время. Примерно через 3 часа ожидания пассажиров попросили выйти из салона, потому что тайваньские власти не разрешили самолету отправиться в рейс.
Опубликовано: Светлана Гаврусева